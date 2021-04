Jack Daniel’s Tennessee Apple: o jeito Jack de fazer maçã

São muitos e diversos os perfis de quem gosta de Jack Daniel's, já reparou? E não é para menos: além de estar sempre por perto dos amigos de Jack, a marca continua a se reinventar e oferecer novas experiências e sabores. A boa nova é o Jack Apple, o mais recente lançamento da categoria de saborizados. Assim como Jack Honey e Jack Fire, os outros flavors da família, Jack Apple é produzido a partir do clássico Jack Daniel’s Old No 07, combinando o toque suave de Jack com notas de caramelo e finalizando com um licor de maçãs verdes de verdade. Irresistível.

Jack Apple se destaca pela sua sensação de refrescância, o aroma marcante de maçãs e o after taste, característico do Old No 7, com toque de carvalho. O produto tem um sabor rico e refrescante, descrito pelo mestre destilador da marca como “uma maçã fresca e recém-colhida em um copo de Jack Daniel’s”. Não por acaso, o aroma de maçã é mesmo evidente e delicioso na bebida, que surpreende com suas diferentes notas.

Nada melhor do que provar Jack Apple para entender, mas Mariana Visconde, gerente da Categoria de Saborizados da Jack Daniel’s no Brasil, compartilha um pouco desta mágica: “Para a produção do licor, escolhemos um blend com muitas variedades de maçãs, incluindo granny smith, red delicious e macintosh”. A acidez do fruto é muito complementar às notas de caramelo e baunilha já presentes no whiskey da marca, resultando em uma bebida que agrada a diversos paladares, mas, ainda sim, apresenta um sabor único e complexo, explica.

Mariana detalha que os chamados flavored whiskeys têm potencial para agradar diferentes públicos. “Com esta categoria, temos oportunidades de atrair novos consumidores oferecendo novas experiências de sabor ou mesmo contemplar aquelas pessoas que admiram a marca Jack Daniel’s, mas acreditam que whiskey tenha sabores muito potentes. Desta forma, os flavors são convidativos à categoria, pois o sabor é mais acessível”, diz.

The Night Rise

Sabe aquele primeiro drink da noite, cheio de expectativas e novas possibilidades? Então... Cada sabor remete naturalmente a diferentes ocasiões de consumo. Enquanto Jack Fire está mais relacionado aos momentos de alta energia, e Jack Honey, a um agradável fim de tarde, por exemplo, Jack Apple chega para ser aquele primeiro drink da noite, que traz um certo mistério e expectativas sobre o que ainda pode acontecer (mesmo que seja em casa). Isso se deve à suavidade e à versatilidade da bebida.

“Cada membro da família tem a sua personalidade bem definida. Com Jack Fire, trabalhamos os shots gelados e o drink Jack Fire & Ginger. Já com Jack Honey, o coquetel Jack Honey & Lemonade, que traz muita refrescância e suavidade, perfeito para o verão brasileiro”, explica Mariana. Para o Tennessee Apple, a sugestão é o coquetel Jack Apple & Tonic: “É muito fácil de preparar em casa e agrada a diferentes paladares. A receita foi testada por nossos melhores bartenders para chegar nesta combinação simples e única.” De fato, Jack Apple & Tonic, além de combinar perfeitamente com a proposta, introduz a taça como experiência diferenciada ao se beber Jack.

“O primeiro drink é muito importante. Ele pode ser o primeiro passo de uma noite incrível e memorável, até mesmo dentro de casa, como estamos agora!”, enaltece Mariana, que lembra: “Mas, claro, o melhor jeito, e momento, de beber Jack é o seu. Este é o grande lema de Jack Daniel’s, que preza pela autenticidade e liberdade de escolhas. Sendo assim, não podemos definir regras. Nossa única regra é que seja consumido de forma moderada”.

Deu vontade de experimentar o Jack Apple & Tonic? Faça em casa, confira como é fácil:

A experiência

Em sua concepção, o novo rótulo nasce sob o mesmo processo artesanal do tradicional Tennessee Whiskey, chamado charcoal mellowing, por meio do qual a bebida é suavizada passando gota a gota por três metros de carvão de maple e, depois, maturada em barris de carvalho americano virgem. Na etapa final, o licor proprietário de maçã verde é adicionado, sendo responsável por proporcionar um delicioso e complexo Jack.

Famosa pela assinatura de coquetéis com um estilo mais divertido, a bartender Bianca Lima, do Mule Mule, sempre se interessou pelo universo dos aromas e sabores da coquetelaria. Ela conta que já criou vários coquetéis de whiskeys com maçã, e que adora a mistura. Por isso, para ela, o novo rótulo veio a calhar. “A suavização em carvão, característica do whiskey americano, produz um destilado mais leve, possibilitando a leitura dessas notas frutadas secundárias”, elogia.

Especialmente sobre o coquetel Apple & Tonic, a bartender avalia ser uma boa opção também para o começo da noite, mas vai além, em suas palavras, “de uma experiência”. “É aquele momento em que você não sabe o que beber, não decidiu, não sabe bem como será a sua noite. Um Jack Apple & Tonic é o primeiro passo, se torna um coquetel abrangente e democrático. Casa com as novas tendências de consumo mundiais e mantém a personalidade autêntica e livre de Jack.”

Bianca lembra que nós estamos vivendo uma tendência do consumo de bebidas e coquetéis em casa. “Por causa da pandemia, neste momento não é seguro estarmos confraternizando nas ruas, mas isso não quer dizer que não podemos viver uma boa experiência em casa”, opina. “O whiskey é um dos destilados mais apreciados em sua forma íntegra, muitas vezes até sem gelo, para que a experiência de degustação seja completa. Jack Apple traz as duas vertentes, as notas e complexidade de um bom Tennessee Whiskey, mais um diferencial que é o flavor de maçã verde. Vale muito a pena experimentar esta mistura de personalidades, pois traz uma versão mais frutada e refrescante do whiskey.”

Com a bênção dos amigos de Jack

Os apaixonados por Jack aprovam os rumos inovadores da família dos flavors. “Gosto de ter essas experiências com a família de saborizados da marca, pois os rótulos trazem diferentes sensações e sabores, é bacana ter opções”, revela o músico Deco Martins, fã de longa data da marca e vocalista da banda Hotelo. “Se está um dia mais quente, eu gosto de tomar o coquetel Jack Apple & Tonic, é bem refrescante.”

Deco concorda que Jack Apple seja uma boa pedida para começar a noite. “É gostoso, tenho bons momentos com o rótulo, mesmo em casa, na quarentena. Ele é próprio para um começo de noite, abre as expectativas. E eu, como músico, gosto de compor no período da noite. Jack Apple me acompanha e me ajuda a relaxar para escrever.”

Gabi Lisboa, atriz, diretora criativa e criadora de conteúdo, relata que demorou para descobrir a jornada do whiskey, mas, logo que aprendeu a apreciar a bebida, virou mais uma das amigas de Jack. “Muitos me falavam que não era ‘bebida para mulher’, e me deixei levar por esse pensamento quando era mais jovem”, lembra. “Hoje, percebo que foi uma das coisas mais bobas que já escutei. Não existe uma bebida que não possa ser consumida igualmente por homens e mulheres.”

Ela cita o exemplo de Jack Honey como porta de entrada ao mundo do whiskey. “Lembro a primeira vez que provei Jack Honey. Foi a minha primeira experiência provando whiskey. Eu simplesmente amei! Fiquei impressionada com o sabor de Jack e me surpreendi com a linha de saborizados da marca. Os whiskeys de Jack Daniel’s têm uma suavidade muito singular.”

Para Gabi, que atualmente consome todos os rótulos da Família Jack, o mais bacana de ter opções é poder “variar e apreciar os diferentes sabores e as diversas possibilidades com Jack de acordo com o mood do meu dia”. Mas Jack Apple virou seu “queridinho”. “Particularmente, acredito que Jack Apple & Tonic, por ser um coquetel muito saboroso, proporciona uma experiência especial com a taça e aguça o paladar. Gosto de começar minhas noites com ele, antes de consumir qualquer outra coisa, para apreciar os sabores da bebida por inteiro.”

A atriz acrescenta que maçã verde, matéria-prima de Jack Apple, aguça, além do paladar, outras sensações e sentidos específicos para ela. “A maçã verde, em especial, me traz memórias muito afetivas, então, sempre que bebo Jack Apple sinto um conforto gostoso, gostinho de estar em casa. Se eu fechar os olhos, consigo me imaginar em casa, com a minha família.”

A novidade pode ser encontrada nas gôndolas e e-commerce das principais redes de supermercados do estado de São Paulo. Jack Apple está disponível em garrafas de 1 litro, com o preço sugerido de R$ 159,90.

Neste link, é possível encontrar alguns locais de compra.

