Jadel volta a mirar os 18 m

Foram apenas três semanas no Brasil. Duas em Maringá e a outra em São Paulo. E Peter Stanley, de 56 anos, técnico de Jadel Gregório há quase cinco, só pensa em voltar. "Da próxima vez, trago a minha mulher!", avisou. Impressionado com o sabor das frutas ("Adorei o limão e o abacaxi") e com o tamanho da caótica capital paulista, Peter veio ao País pela primeira vez, entre o fim de janeiro e o começo de fevereiro, para fugir das dificuldades impostas pelo clima tipicamente britânico. A neve que caía inclemente em Gateshead, cidade de 78 mil habitantes onde vivem ele e Jadel, atrapalhava o deslocamento para os treinos - consequentemente, a programação do triplista.

Hoje, no GP Indoor de Birmingham, Jadel salta pela segunda vez no ano. Na estreia, há 10 dias, chegou aos 16,67 metros no GP Indoor de Estocolmo e ficou em 5º lugar. O cubano Alexis Copello ganhou com 17,23 metros. Toda a preparação de agora é voltada para o Mundial Indoor de Doha, entre 12 e 14 de março. O País terá outras duas representantes na Inglaterra: Fabiana Murer, no salto com vara, e Keila Costa, no salto em distância.

Jadel passou por dificuldades nos dois últimos anos, embora tenha chegado às finais dos Jogos de Pequim/2008 (terminou em 6º) e do Mundial de Berlim/2009 (foi o 8º). Agora, o triplista de 29 anos tenta retomar o caminho de 2007, ano em que bateu o recorde sul-americano (17,90 m) e foi vice-campeão mundial. Jadel quer, finalmente, alcançar os 18 metros.

Stanley dá risada quando o brasileiro pede que ele não fale em números. "Posso apenas fazer uma comparação", disse o britânico, que treinou o recordista mundial do salto triplo, Jonathan Edwards - 18,29 metros, obtidos em 1995. "O melhor inverno (temporada indoor) que Jadel já teve foi em 2006, no Mundial de Moscou (quando o brasileiro foi vice-campeão). Acredito que hoje ele esteja tão bem ou até melhor." E Stanley não se refere apenas à parte física. "Ele também está mentalmente mais forte. Mais centrado, sabe?"

Jadel, como bem se sabe, não foge da polêmica. Em recente entrevista ao Estado, acusou membros da comunidade atlética de perseguição, após a suspensão do auxílio financeiro pago aos que vivem fora do País. Stanley, que recebe dinheiro da CBAt para treinar o brasileiro, não entra na polêmica.

Fala, apenas, da pouco conhecida vida de Jadel na Inglaterra. "Ele vive de maneira frugal. É de casa para o treino. Mas nos damos muito bem. Afortunadamente, compartilharmos mais risadas do que lágrimas." Mostra-se também impressionado com outra habilidade do saltador. "Quando começamos a trabalhar, ele mal sabia o inglês. Hoje, além de se comunicar perfeitamente, fala espanhol e italiano. E entende um pouco de russo e japonês."

Apesar de pequena, Gateshead tem tradição no atletismo e recebe, anualmente, um GP. "Aí ele é tratado como um local. A torcida o adora. Acho que só perde em popularidade para Phillips Idowu, claro", compara o técnico, ao falar do atual campeão mundial do salto triplo.