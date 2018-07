Jaguar Land Rover tem vendas recordes com demanda de Brasil, China e Índia

O forte desempenho destaca o ressurgimento da indústria de fabricação de automóveis na Grã-Bretanha desde a crise financeira de 2008, com a maioria dos carros novos vendidos no exterior.

A empresa, que é de propriedade da indiana Tata Motors, disse que vendeu 425.006 veículos em 2013, com recordes de vendas em 38 de seus mercados internacionais.

As vendas de Jaguar subiram de forma mais forte, um aumento de 42 por cento sobre o ano anterior, enquanto o volume da Land Rover cresceu 15 por cento, para 348.338 veículos, disse a empresa em um comunicado no domingo.

A Jaguar Land Rover, que gera cerca de 85 por cento das suas receitas com exportações, registrou um forte crescimento em todas as grandes regiões, liderado por um aumento de 30 por cento de crescimento na Ásia-Pacífico e na região da China, 21 por cento na América do Norte e 14 por cento no Reino Unido.

(Reportagem de Tommy Wilkes)