Jaguatirica assusta dona de casa em Itapetininga-SP Uma jaguatirica, felino ameaçado de extinção, invadiu uma casa neste domingo no bairro Taboãozinho, na periferia de Itapetininga (SP). A dona do imóvel, Neide Ferreira, ouviu um barulho do lado de fora e, ao abrir a porta, deu com o animal na varanda interna. Assustada, ela se trancou na casa e telefonou para o Corpo de Bombeiros. Durante mais de uma hora os bombeiros tentaram sem sucesso a captura do felino.