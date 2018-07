Jair Rodrigues volta aos anos 60 e cativa O carisma do cantor Jair Rodrigues marcou a homenagem aos festivais de música dos anos 60, período de efervescência cultural do País que abriu espaço para o surgimento do Jornal da Tarde, em 1966, que trouxe um novo modelo de jornalismo, com uma diagramação arrojada. Jair cativou a todos no Auditório Ibirapuera ao interpretar Disparada, um sucesso da época, acompanhado apenas de um violão.