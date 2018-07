Jamaicano ganha ouro olímpico mais rápido da história

O que é possível fazer em 9,69 segundos? A resposta do jamaicano Usain Bolt veio em grande estilo neste sábado: foi esse o tempo que ele levou para vencer a prova dos 100m rasos, quebrar o próprio recorde mundial e conquistar a medalha de ouro na Olimpíada de Pequim. O resultado assombrou o público que lotou o Estádio Nacional de Pequim (o Ninho de Pássaro) não só pela marca de Bolt, mas pela impressão geral de que o jamaicano não teve dificuldade em realizar a façanha. Pouco antes de cruzar a linha final, Bolt deu uma leve desacelerada, olhou para o lado e acenou com a cabeça como um artista que sabe ter proporcionado à platéia um espetáculo de primeira. "Eu não estava preocupado com o recorde mundial", afirmou o jamaicano à BBC. "Não sabia até dar a volta olímpica." "Quando corri na semifinal, senti que o recorde mundial era possível, porque a pista é nova e rápida, mas vim aqui apenas para ganhar", acrescentou. "Estou muito feliz por mim e por meu país." Apesar de ser o recordista mundial dos 100m rasos desde junho, Bolt tem como especialidade a prova dos 200m e só confirmou presença na disputa deste sábado quando chegou a Pequim. "Eu e meu técnico decidimos que eu posso correr os 100m e os 200m", disse o jamaicano. "Estou preparado para fazer isso." Decepção O também jamaicano Asafa Powell e o americano Tyson Gay eram apontados como os maiores adversários de Bolt na prova dos 100m rasos em Pequim, mas ambos decepcionaram. Campeão mundial da prova, Gay foi quem mais ficou abaixo das expectativas ao não conseguir sequer uma vaga na final. Na segunda bateria das semifinais, também realizadas neste sábado, o americano precisava ficar entre os quatro primeiros e chegou apenas na quinta posição. Um dos fatores que pode ter contribuído para a performance baixa de Tyson Gay é a lesão que o velocista sofreu no começo de julho, pouco depois de conseguir a vaga para a Olimpíada nas disputadíssimas seletivas americanas com o excelente tempo de 9s77. Powell, recordista mundial dos 100m rasos, chegou até a final em Pequim, mas terminou a prova apenas na quinta posição. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.