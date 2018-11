Jamaicanos vão às urnas em eleição acirrada

As pesquisas mostram que os dois partidos mais tradicionais do país, o Trabalhista (JLP) e o Nacional do Povo (PNP), disputam a liderança voto a voto, enfatizando questões econômicas.

Policiais e soldados estão de prontidão nas seções eleitorais de toda a ilha. Apesar do histórico de violência eleitoral, a atual campanha foi a mais pacífica dos últimos anos.

O trabalhista Holness, de 39 anos, ex-ministro da Educação, espera manter o seu partido centro-direitista no poder por um segundo mandato consecutivo. Mais jovem premiê da história jamaicana, ele tomou posse em outubro, após a inesperada renúncia do seu antecessor.

O PNP é dirigido por Portia Simpson Miller, que se tornou em 2006 a primeira mulher a chefiar o governo da Jamaica e que pretende fazer de Holness o mais efêmero primeiro-ministro da história local.

Embora tenha uma das mais desenvolvidas economias do Caribe, a Jamaica é um dos países mais endividados do mundo -mais de 120 por cento do Produto Interno Bruto (PIB)-, e o desemprego saltou de 9,8 por cento em 2007 para 12,9 por cento na atualidade.

A eleição, um ano antes do prazo legal, foi convocada por Holness no começo de dezembro, poucas semanas depois de sua posse, para que ele tenha um mandato mais claro para enfrentar a crise econômica.

As urnas fecham às 17h (20h em Brasília), e as autoridades eleitorais devem anunciar o vencedor, com base em resultados preliminares, antes da meia-noite (hora local).

(Reportagem de Horace Helps)