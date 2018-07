Jamelão, famoso intérprete da Mangueira, morre aos 95 anos Morreu na madrugada deste sábado Jamelão, intérprete e presidente de honra da escola de samba Estação Primeira de Mangueira. Jamelão tinha 95 anos e estava internado na Clínica Pinheiro Machado, no Rio de Janeiro, desde a última quinta-feira. Segundo nota da assessoria da Mangueira, o falecimento ocorreu às 4h da manhã por infecção grave. O corpo de Jamelão será velado na quadra da escola de samba. José Bispo dos Santos, conhecido como Jamelão, nasceu em 12 de maio de 1913. Menino no morro da Mangueira, conviveu com os fundadores e os primeiros componentes da escola. Segundo informações da Mangueira, nos anos 50 ele começou a atuar como intérprete de samba-enredo para a escola, atividade que praticou até o ano de 1996.