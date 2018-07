James Bond em números

A estreia mundial nesta semana de Operação Skyfall, o 23º filme oficial da série 007, marca o 50º aniversário da franquia. A BBC preparou um gráfico informativo para mostrar particularidades dos filmes ao longo dos anos e quanto eles arrecadaram nas bilheterias.

Operação Skyfall é o terceiro filme com Daniel Craig no papel de James Bond. Mas como se compara seu desempenho com os dos protagonistas anteriores?

A BBC estimou quanto cada obra arrecadou em todo o mundo e analisou cada um dos 23 filmes para compilar um guia definitivo para mostrar quantas mulheres foram beijadas, quantos vilões foram mortos e quantas vezes o espião soltou sua frase mais conhecida: "Meu nome é Bond, James Bond".

Role a página para baixo para verificar as informações no gráfico. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.