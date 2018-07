Jandira-SP vai 'fazer limpa' de cargos comissionados Um acordo deverá extinguir funções de confiança e cargos em comissão que estavam em desacordo com a Constituição e a legislação federal no município paulista de Jandira. O entendimento foi firmado entre Ministério Público (MP) e a Prefeitura de Jandira, divulgou hoje o MP-SP. Uma reforma administrativa deverá regularizar as lotações nestas funções.