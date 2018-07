Jantar à bordelaise Nesta quarta-feira (24) o La Casserole faz um jantar harmonizado com vinhos de Bordeaux, inéditos no Brasil. O menu, de cinco tempos, tem a salada de verdes, camarão e cítricos (foto) como entrada e custa R$ 250 por pessoa. Lgo. do Arouche, 346, metrô República, 3331-6283. 4ª (24), 20h30. Somente com reserva e pagamento antecipado. Cc.: todos. Estac.: R$ 10.