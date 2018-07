Japan Airlines diz que fumaça foi vista saindo de bateria do Boeing 787 A Japan Airlines afirmou ter mantido em solo um de seus aviões modelo 787 Dreamliners nesta terça-feira, após fumaça branca ser visualizada no lado de fora da aeronave e luzes na cabine do piloto indicarem falhas na bateria principal, que aparentemente apresentava vazamento em uma de suas oito células.