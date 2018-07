Japão ensina como lidar com impacto nuclear Um ano após o acidente nuclear em Fukushima, o Japão ainda sofre os impactos. Para lidar com eles, o país implementou mudanças como a criação de uma lei com diretrizes para descontaminação em caso de emergências nucleares. "A região localizada dentro de um raio de 5 quilômetros da usina em Fukushima foi gravemente contaminada e será difícil restabelecer as condições naturais anteriores ao acidente", disse Yutaka Kawakami, consultor da Associação de Pesquisa em Segurança Nuclear.