Japão envia Hello Kitty ao espaço A Hello Kitty, a embaixadora de fofura do Japão, está partindo em uma missão ao espaço financiada pelo governo japonês. O projeto para colocar a gata branca com laço rosa da Sanrio em órbita faz parte do esforço do primeiro-ministro, Shinzo Abe, para promover a indústria de alta tecnologia do país e engendrar o crescimento econômico.