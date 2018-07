Japão financiará R$ 281 mi para saneamento em SC

Após a assinatura do financiamento, o governo informou que será aberta licitação internacional para as obras, que devem começar no final de 2010, com estimativa de conclusão em três anos. As obras irão beneficiar principalmente Florianópolis, além de Balneário Barra do Sul, Penha, Piçarras e Bombinhas. O ato de assinatura do contrato de financiamento foi realizado na sede da agência internacional de cooperação japonesa em Tóquio. O prazo de pagamento do empréstimo será de 25 anos, com sete anos de carência.