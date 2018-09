Japão planeja emitir US$ 124 bi em bônus por terremoto--jornal O governo japonês está planejando emitir mais de 10 trilhões de ienes, ou 124 bilhões de dólares, em bônus emergenciais para financiar os gastos com as vítimas de desastres depois do devastador terremoto da semana passada, informou o jornal Sankei na sexta-feira (horário local).