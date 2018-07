Japão quer participar do projeto do trem-bala Rio-SP

O Japão quer participar do trem-bala brasileiro - que deve ligar Rio, São Paulo e Campinas - desde a concessão até o fornecimento de equipamentos. Esta foi a mensagem principal da vice-ministra de Infra-Estrutura, Transportes e Turismo do Japão, Midori Matsushima, em visita hoje ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A instituição estatal brasileira pretende divulgar em agosto os estudos que está coordenando sobre o traçado preliminar do veículo, previsto para ter cerca de 550 quilômetros. O banco pretende que o trem-bala esteja ligado a aeroportos das três cidades e tenha duas paradas no meio do caminho: uma na região do sul fluminense, de Volta Redonda e Resende, e outra na região paulista de São José dos Campos, pólo tecnológico e onde fica localizada a sede da Embraer. Há também a idéia de quatro paradas entre Rio e São Paulo, nas regiões de Volta Redonda, Resende, São José dos Campos e Taubaté.