Japão revela decisão de acabar com usinas nucleares até 2030

O governo japonês anunciou ontem uma virada radical na sua política energética, com a promessa de eliminar por completo a produção de energia nuclear no país até o ano de 2030.

Antes do tsunami do ano passado, que causou um desastre na usina nuclear de Fukushima - que forçou a evacuação de mais de 160 mil pessoas e contaminou territórios ao norte de Tóquio, no pior acidente do tipo desde Chernobyl, na Ucrânia, em 1986 -, as usinas nucleares produziam um terço da energia no Japão e o governo pretendia que essa proporção chegasse à metade.

Ao revelar a decisão, o primeiro-ministro Yoshihiko Noda reconheceu que a maioria dos japoneses apoia a opção pelo fim da energia nuclear. A mudança exige investimento de cerca de US$ 500 bilhões nas próximas duas décadas para a expansão de fontes renováveis de energia, como a solar e a eólica, afirmou a rede de TV NHK.

Pesquisas de opinião pública indicaram que mais de 70% da população era a favor do fim da energia nuclear. Nos últimos meses, audiências públicas foram dominadas por declarações contrárias à retomada da produção. Manifestantes fizeram pressão em frente à casa e ao escritório do primeiro ministro. / AP