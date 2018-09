Japão teme falta de banheiros em caso de terremoto

Um relatório do governo japonês afirma que um dos principais riscos, no caso de um terremoto de grande magnitude em Tóquio, seria a falta de banheiros para os sobreviventes. O documento afirma que os sobreviventes teriam que esperar até quatro horas e meia na fila para usar os banheiros que continuassem funcionando no centro da cidade, e pede que sejam tomadas medidas preventivas. No cenário examinado pelo relatório do Departamento de Prevenção a Desastres, do governo, a baía de Tóquio seria atingida por um terremoto de 7,3 graus na escala Richter. Especialistas acreditam que até 11 mil pessoas poderiam morrer, e milhões ficariam desabrigadas. Mas avaliando a experiência em Kobe, atingida por um forte tremor em 1995, o painel de especialistas afirma que um dos principais perigos seria o corte do suprimento de água na cidade, que inutilizaria muitos banheiros. O alerta foi manchete nos jornais japoneses nesta semana. Um deles chegou a publicar: "820 mil refugiados de banheiro". O relatório prevê uma Tóquio arrasada por um terremoto com menos da metade do número de banheiros necessários para os sobreviventes, aumentando o risco de doenças. O painel responsável pelo documento pede a empresários que mantenham um estoque de banheiros temporários, e sugere que os moradores podem adotar medidas simples para se proteger do risco. "Mesmo que você só tenha um saco plástico e um pacote de lenços de papel, isso já fará uma enorme diferença", teria dito o líder do painel de especialistas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.