Japão usa modelo sustentável para reconstruir cidade

Quando ondas de até 10 metros atingiram a cidade japonesa de Higashimatsushima no tsunami de 2011, quase mil pessoas morreram, 65% das áreas urbanas foram inundadas e mais de 70% das construções, destruídas. Restaram poucos bairros mais afastados do oceano. Diante disso, a cidade foi uma das escolhidas para se tornar uma das "cidades do futuro". E, em vez de produtora de arroz, quer ganhar o status de revendedora de energia elétrica.

Alguns bairros ficaram quatro meses sem energia elétrica e pessoas morreram de frio no fim do inverno. Por isso, ao descrever o principal conceito do projeto, Shinji Sato, diretor da divisão para reconstrução, ressaltou os planos de autossuficiência energética. Além disso, segundo ele, o incentivo à produção voltada para a biomassa é uma alternativa para diversificar a tradicional produção excedente de arroz, garantindo lucro para os agricultores.

"Não podemos esperar para receber a eletricidade pelas redes de transmissão. Temos de produzir a energia aqui, com os recursos que temos e de forma segura e estável. Para a recuperação da região, o conceito-chave deve ser a geração de energia por meio da biomassa, já que a agricultura é base econômica da nossa cidade", diz Sato.

Segundo estimativas de investimentos públicos e privados em infraestrutura, a cidade será capaz de produzir 80% da energia que consome em 9 anos e o empreendimento se pagará em 20 anos. Nas áreas cujo solo foi salinizado ou onde será impossível construir, a prefeitura planeja a instalação de painéis voltaicos e a plantação do salgueiro para biomassa, que cresce em três anos.

"Poderíamos erguer um parque na região devastada, mas isso criaria uma nova despesa num momento em que precisamos realocar comunidades inteiras em áreas seguras", afirmou Sato.

O segredo do projeto de Higashimatsushima vai contra os avanços tecnológicos japoneses. "Não precisamos usar tecnologia de ponta. Vamos usar tecnologia atrasada, até transportar a produção a cavalo. Podemos reduzir custos, o impacto no meio ambiente e aumentar o emprego, já que indústrias também foram devastadas."

O futuro parque para produção de energia natural será construído pelo governo, e a eletricidade produzida será revendida para as empresas de energia.

Renda extra. Além da produção voltada para a biomassa, o projeto da cidade do futuro prevê que cada casa produza sua eletricidade por meio de tecnologia solar e eólica e, reduzindo o consumo de forma consciente, venda o excedente e gere uma renda extra. Esse conceito já começou a ser aplicado nos alojamentos dos desabrigados. Algumas áreas comunitárias desses campos já são abastecidas por energia eólica e solar.

"Muitas empresas se interessam em ajudar por meio do sistema de responsabilidade social, então estamos avaliando a implantação de projetos de pequeno porte de energia eólica e solar nas futuras casas. A cidade poderá vender essa energia sem nenhum gasto com estrutura."

Sato tem outras propostas para a vida sustentável dos cidadãos, mas decidiu testá-las antes na sua casa e na de alguns amigos, como o sistema para aquecer água com energia solar para esquentar as residências no inverno e o reaproveitamento da água da chuva na descarga, por exemplo. "Como encorajar a população se não comprovo a eficiência? Com os testes, poderemos sugerir um modelo sustentável viável." Segundo ele, com o consumo consciente, um sistema eólico e voltaico pode suprir as necessidades básicas de uma casa, por exemplo.

Questionado sobre a dificuldade e os desafios de erguer uma nova cidade praticamente do nada, Sato se mostra animado com os planos e reafirma sua responsabilidade. "Tenho um contrato com mil mortos. Mentir para vivos é fácil, as pessoas esquecem rápido. Mas os mortos estão vendo o que estamos fazendo e o nosso esforço", afirma. "Gostaria que o mundo observasse com bastante cuidado o que estamos fazendo, já que buscamos a receita para solucionar muitos problemas globais", reitera, "Queremos conseguir implementar o projeto com sucesso, já que somos um país de agricultores."

Destroços. Até mesmo os destroços serão usados na reconstrução. A experiência com um terremoto de 7 graus na escala Richter em 2003, quando mais de 1,5 mil casas foram destruídas, foi crucial para lidar com a destruição provocada pelo tsunami de 2011. Instaladas longe da costa, as instalações para o beneficiamento do lixo não foram afetadas e o tratamento dos destroços está sendo feito pela própria cidade. Grande parte dele será reciclado. A previsão é de que a cidade esteja completamente livre do lixo até o meio do ano que vem sem precisar da ajuda de nenhuma cidade do sul do Japão (mais informações nesta página.).

Todo o material destruído, desde casas, barcos e automóveis, foi separado. Parte do ferro recolhido dos destroços já foi vendido, abatendo um pouco do prejuízo da cidade. Os troncos e grandes madeiras das casas também serão vendidos; e o restante, como pedras e concreto, será usado no aterro de áreas litorâneas, para elevar a altura da região costeira. Até mesmo a lama será reaproveitada. Com a falta de areia para construção, a lama seca será misturada com concreto nas obras de infraestrutura e de recuperação do dique de contenção. Pneus vão virar asfalto.

O material mais difícil de ser reaproveitado é o usado na pesca, que mistura plástico e ferro, e as cordas que têm arames internos. Pouco será incinerado. Só objetos de dentro das casas, que ainda estão sendo demolidas.