Japonês de 74 anos vence competição de fisiculturismo

Foi realizada no último domingo, em Tóquio, a competição de fisiculturismo Japan Masters Bodybuilding.

As vésperas do dia do Respeito ao Idoso, celebrado no Japão, não faltaram competidores para as categorias senior da competição.

O japonês Tsutomu Tosaka, de 74 anos, foi o vencedor da categoria de mais de 70 anos.

Neste ano uma nova categoria foi incluida na competição, a de idade superior a 75 anos.

O Japão tem uma grande população de idosos e a maior expectativa de vida do mundo.

O Japão tem uma grande população de idosos e a maior expectativa de vida do mundo.

Especialistas acreditam que isso se deve a uma dieta saudável, um sistema de saúde de qualidade e uma tradição de manter-se sempre ativo.