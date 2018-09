Japonês é punido por acessar sites pornô 780 mil vezes no trabalho

Um funcionário público foi rebaixado no Japão após uma investigação ter revelado que ele acessou, no trabalho, sites pornográficos 780 mil vezes no espaço de nove meses. Seus hábitos foram descobertos depois que seu computador foi infectado por um vírus. O homem, de 57 anos, teve a identidade preservada. Ele trabalha para um conselho municipal da cidade de Kinokawa, no sul do Japão. O funcionário não perdeu o trabalho, mas foi rebaixado de cargo e terá um corte em seu salário ao equivalente a R$ 315 por mês. A investigação revelou que, apesar de ir todos os dias ao escritório, o funcionário não era muito produtivo. Seu mania chegou ao extremo em julho do ano passado quando ele surfou em sites pornográficos mais de 177 mil vezes. Isso é o equivalente a quase 10 mil cliques por dia ou a mais de 20 por minuto. Uma autoridade do conselho municipal disse que ninguém havia percebido a mania obsessiva do funcionário porque sua mesa fica separada da dos demais. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.