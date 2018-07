Japonês pode ter 'avisado' sobre crime na internet

O homem que matou sete pessoas e feriu outras dez com uma faca em Tóquio no domingo pode ter colocado mensagens em fóruns de discussão na internet avisando que iria realizar o ataque. Identificado como Tomohiro Kato, de 25 anos, o acusado ainda está sendo interrogado pela polícia. Ele disse aos policiais que foi ao distrito comercial de Akihabara para matar. Segundo o correspondente da BBC em Tóquio Chris Hogg, a polícia ainda não tem certeza se foi realmente Kato quem colocou as mensagens na internet, mas isso parece provável. Sete horas antes do ataque, uma mensagem foi colocada na internet dizendo: "Eu vou matar gente em Akihabara, causar um acidente de carro e se o veículo se tornar inútil, eu usarei uma faca." Em Akihabara, Kato dirigiu um caminhão alugado contra um grupo de pessoas e depois começou a esfaquear qualquer um que passasse por seu caminho. Outras mensagens foram colocadas durante toda a manhã. Uma colocada às 12h10 do horário local dizia "É hora". Vinte minutos mais tarde, Kato começou a atacar as vítimas. A polícia investiga se alguém poderia ter previsto que Kato realizaria atos de violência aleatoriamente. Mensagens em fóruns de discussão na internet geralmente contêm ameaças de violência. Mas, segundo Hogg, a polícia japonesa se pergunta se essas mensagens eram diferentes das outras. Em janeiro, um rapaz de 16 anos armado com duas facas de cozinha feriu várias pessoas numa rua comercial lotada em Tóquio. O correspondente da BBC em Tóquio diz que o Japão é um país relativamente seguro, mas que incidentes desse tipo têm causado preocupação. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.