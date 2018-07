Japonesa de 73 anos escala o Everest pela segunda vez

Tamae Watanabe alcançou os 8.850 metros (29,035 pés) do topo com um parceiro japonês e três guias Sherpas nepaleses na manhã de sábado, disseSherpa Ang Tshering, que dirige a empresa Asian Trekking, que providenciou a logística para a equipe.

“"Watanabe e os outros alpinistas estão em boa condição física. Eles estão descendo para seu último acampamento que está localizado a 8,300 metros de altitude (27,230 pés)", disse.

Watanabe, que primeiro se tornou a mulher mais velha a escalar a montanha em 2002 aos 63 anos, melhorou seu próprio recorde e estabelecer um novo feito na escalada, disse o Sherpa. Ela escalou o pico pelo lado tibetano da montanha.

O monte Everest fica na fronteira entre o Nepal e o Tibete. Ele foi escalado por 3.700 pessoas desde que o neozelandês Sir Edmund Hillary e Norgay Sherpa o escalaram em 1953.

A lista inclui uma pessoa cega, um homem com perna artificial, um garoto norte-americano de 13 anos e um nepalês de 76 anos.

Cerca de 400 alpinistas estão em ambos os lados da montanha esperando que o tempo melhore para fazerem suas tentativas de chegar ao topo. Funcionários do ministério do turismo do Nepal disseram que dúzias de montanhistas também já escalaram pelo lado nepalês da montanha.

(Reportagem por Frank Jack Daniel)