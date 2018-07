Japonesa Line entra com pedido de IPO avaliado em cerca de US$10 bi, diz fonte A operadora japonesa de aplicativo de mensagens Line entrou com pedido para uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) avaliado em mais de 1 trilhão de ienes (9,85 bilhões de dólares) há cerca de duas semanas na bolsa de valores de Tóquio, disse nesta terça-feira uma pessoa com conhecimento do assunto.