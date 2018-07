Japoneses aproveitam temporada de flores de cerejeira

Festas e eventos estão sendo realizados no Japão para aproveitar a temporada de flores de cerejeira.

Durante o curto período em que as flores aparecem, os japoneses lotam os parques e realizam festas sob as árvores.

As flores de cerejeira, chamadas de "sakura" no Japão, são associadas como recomeços, já que surgem no mesmo período do início das aulas e do ano fiscal japonês, no dia primeiro de abril.

Alguns japoneses dizem que a natureza efêmera e fágiil dessas flores, que logo são arrancadas pelas chuvas da primavera, são uma importante lembrança de como a vida também é passageira.