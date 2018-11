Japoneses celebram fim de festival com sushi gigante da sorte

Os sushis "ehomaki", ou "direção da sorte", são versões gigantescas dos bolinhos de arroz enrolados em alga que fazem parte das refeições sushi. Medindo cerca de seis centímetros de diâmetro e 20 centímetros de comprimento, eles contêm de tudo, de ovo, peixe e vegetais a pedaços de costeleta de porco frita.

O importante é pegá-los com a mão e comê-los, silenciosamente, com o rosto virado na direção apropriada - que, este ano, é a norte-noroeste.

Ninguém sabe realmente por que ou como a tradição evoluiu, mas se sabe que ela parece ter surgido na cidade de Osaka, no oeste do país.

"Uma das teorias sobre de onde veio o Dia do Sushi da Sorte é, bem, que os homens faziam as prostitutas de Osaka comerem grandes sushis e as observavam para darem risada", disse a analista de comida Minako Murakoshi à Reuters.

"Há alguma evidência disso, mas é claro que também há outras teorias".

Uma explicação mais provável é a de que eles tenham sido comercializados primeiro por barracas de comida em Osaka em meados dos anos 1800. Então, um século depois, um comerciante local de algas transformou isso em uma tradição regional, criando um concurso para comer sushis e prêmios para o maior bolinho de arroz, como uma maneira de incentivar as vendas.

Em anos mais recentes, a tradição foi adotada pelas redes de lojas de conveniência japonesas como uma fonte a mais de dinheiro, para preencher a lacuna entre o Natal e o Dia dos Namorados.

Antes disso, o 3 de fevereiro - ou setsubun - era celebrado principalmente com pessoas atirando feijões para expulsar os demônios de suas casas, gritando "Para fora com os demônios, para dentro com a felicidade".

Mas em 1989 a varejista Seven Eleven lançou um Dia do Sushi da Sorte em uma de suas lojas na área de Osaka. A celebração foi adotada nacionalmente em 1998.

"Os japoneses são bastante entusiasmados com eventos associados às estações, como comer bolo no Natal ou dar chocolate para as pessoas no Dia dos Namorados", disse Murakoshi.

"Depois do Dia do Sushi da Sorte, haverá um monte de chocolate nas prateleiras para o Dia dos Namorados, e os consumidores serão instigados por isso e vão acabar comprando muitos chocolates também".

No topo da Tokyo Tower, um local turístico que lembra a Torre Eiffel, as pessoas se reuniram para comer o Sushi da Sorte - e tinham dificuldade em dizer porquê.

"Acho que a tradição veio originalmente do oeste do Japão, mas vem sendo promovida de todas as maneiras em Tóquio. Aos poucos, todo mundo começou a fazer isso", disse Keiko Fuji, uma mãe de Tóquio.

Outros tinham preocupações mais mundanas, por exemplo, sobre como comer os maciços bolinhos.

"Nós o cortamos em pedaços menores e comemos dessa maneira", disse Yasuhiro Irie, de 65 anos.

Tradicionalmente, o Sushi da Sorte é feito com sete ingredientes da sorte, que incluem ovo, pepino e enguia. Mas a versão moderna inclui recheio de pão-de-ló ou mesmo de pão no lugar do arroz.