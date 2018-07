Japoneses criam dinossauro gigante de papel

Um origami gigante de um dinossauro, maior do que um homem, foi feito no último domingo na província de Chiba, no Japão.

Um pedaço de papel de mais de 25 metros quadrados foi usado na dobradura.

Trinta pessoas, entre adultos e crianças, trabalharam em conjunto para criar o dinossauro de papel.

O evento foi organizado em conjunto com uma exposição de esqueletos de dinossauros, em um centro de convenções da região.

Somente o material para fazer o dinossauro custou quase US$ 800, segundo os organizadores.

Mas, para o criador do origami, Kazuya Matsumoto, valeu a pena.

"Acho que esse é provavelmente o maior dinossauro de papel do mundo," diz o artista, que não tem planos de inscrever o origami no Guinness World Records.