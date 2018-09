Japoneses criam pernas robóticas para operários

A empresa japonesa Honda criou pernas robóticas para facilitar a vida de operários de fábricas. Veja também: Vídeo da BBC As pernas robóticas, que ainda estão em fase experimental, têm a finalidade de ajudar especificamente operários que passam longas horas agachados ou de pé. Os membros robóticos são ajustados sob as pernas dos operários. O peso do corpo é redistribuido pelo aparelho, aliviando o esforço nas pernas. A Honda começará a testar as pernas robóticas em operários de uma de suas fábricas no Japão, no fim de novembro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.