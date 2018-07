Jaque Khoury vai se casar e descarta voltar ao Pânico A ex BBB e ex-panicat Jaque Khoury descartou a possibilidade de voltar a fazer parte do programa Pânico. Ao chegar ao camarote do Bar Brahma, no Anhembi, ela afirmou que está focada nos preparativos para seu casamento. "Isso já foi na minha vida. Vou casar este ano", comentou Jaque, ao ser questionada sobre sua participação em uma nova seleção como panicat.