Jaraguá do Sul-SC registra novo tremor de terra Os moradores do município de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, sentiram um novo tremor de terra na madrugada desta quinta-feira, semelhante ao que ocorreu na madrugada da última segunda-feira. Um estrondo antecedeu o tremor e assustou a população, segundo informou o coordenador da Defesa Civil do município, Jair Alquini.