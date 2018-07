Jardim à beira de penhasco de casa recém-comprada desaba

No último domingo, uma casa próxima a uma encosta com vista para o mar em Torquay, no condado de Devon, sudoeste britânico, perdeu parte de seu jardim devido a um deslizamento de 5 mil toneladas de rochas de sua ribanceira.

A residência de seis quartos havia sido vendida em um leilão na quinta-feira da semana passada por 154,5 mil libras (R$ 433,5 mil), uma barganha em comparação com os demais imóveis da região, avaliados em 675 mil libras (R$ 1,9 milhão).

Segundo os corretores, a desvalorização dessa propriedade na praia de Oddicombe se deve a um defeito estrutural causado pela instabilidade do terreno.

Rachel Gibbs, corretora responsável pelo leilão da semana passada, garantiu que todos os interessados na compra foram informados dos problemas do relevo local.

"A casa está em uma linha geográfica defeituosa onde dois tipos diferentes de rocha se encontram", disse.

Por causa do desmoronamento do terreno, a casa construída nos anos 30 está agora a apenas 46 metros do penhasco, que tem 91 metros de altura.

Praia interditada

O deslizamento de pedras gerou o temor de que corredores ou pessoas passeando com seus animais tivessem sido soterradas, mas ninguém foi encontrado no local.

Toda a praia de Oddicombe permanecerá interditada devido ao temor de que as pedras continuem caindo e possam ferir alguém.

Um representante do governo local disse que em 2002 a praia já havia sido bloqueada pelo mesmo motivo e que em 2003 um outro desmoronamento ocorreu na região.

Segundo o porta-voz, "não há nada que nós possamos fazer para salvar a praia, então, ela está por conta da erosão natural". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.