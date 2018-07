Jardim Botânico do Rio vai repatriar dados de forma digital Boa parte de espécies da flora brasileira foi descrita por pesquisadores estrangeiros, que levaram as amostras para seus países de origem. Agora, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, em parceria com a Natura e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), vai repatriar parte desses dados em formato digital. A iniciativa faz parte do projeto Plantas do Brasil: Resgate Histórico e Herbário Virtual para a Conservação da Flora Brasileira (Reflora).