Jardim Botânico vive problema

A ocupação do Jardim Botânico teve início na época de sua fundação, em 1808, quando os funcionários foram convidados a morar no entorno. A regularização fundiária nunca ocorreu e gerou um conflito entre os moradores.

No mês passado, o Tribunal de Contas da União determinou, em primeira instância, que as 620 famílias desocupem o local. A decisão determina que a saída deve ocorrer até outubro de 2013 e considera ilegal o processo movido pela Superintendência do Patrimônio da União para a regularização fundiária das casas. Ainda cabem recursos.