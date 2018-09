Jardim São Paulo amplia carga horária e cria aula de atualidades

A nota no Enem 2010 do Colégio Jardim São Paulo do Tremembé, na zona norte da capital, foi 55,43 pontos maior que a do exame de 2009. O resultado fez a unidade subir 89 posições no ranking das escolas paulistanas com melhor desempenho na prova - saltou da 101.ª colocação para a 12.ª.

Para a diretora do colégio, Maria de Fátima Lima de Carvalho, a ampliação da carga horária das turmas do 3.º ano do ensino médio foi preponderante para a melhoria da nota do Enem. Desde 2009, os alunos têm 35 horas de aula por semana, em vez de 30. Nas tardes de quarta-feira, os estudantes assistem a aulas de língua portuguesa, matemática, sociologia, filosofia e atualidades.

As palestras sobre atualidades são conduzidas por uma consultoria especializada. Todo mês, o professor convidado trabalha uma disciplina diferente a partir de notícias jornalísticas. "Ele pega uma matéria de economia, por exemplo, e trabalha estatística", explica Maria de Fátima.

A novidade foi bem recebida pelos pais e alunos. "Infelizmente, o jovem de hoje não tem o hábito da leitura. Queremos trazer para a sala de aula a cultura de se informar diariamente", diz. Quando o mês termina, o palestrante aplica uma prova com questões do "tipo Enem".