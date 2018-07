Jardins recebem 25 contêineres de lixo amanhã

Prevista para ser implementada em toda a cidade a partir de 2014, a instalação de contêineres terá início no perímetro compreendido pelas Ruas Joaquim Antunes, Groenlândia, Venezuela, Jamaica, Alemanha e Guadalupe.

A abertura do contêiner será feita por um pedal. Três vezes por semana, agentes ambientais vão verificar a quantidade de lixo acumulada e o estado de conservação do equipamento.

A retirada será feita por um caminhão com braços mecânicos. O processo de erguer, esvaziar e recolocar o contêiner na baia vai levar apenas 45 segundos segundo a Loga, uma das empresas responsáveis pela coleta de lixo.

Até o final deste ano, a meta da Loga é instalar cerca de 700 contêineres no quadrilátero formado pela Marginal do Pinheiros e as Avenidas Paulista, Rebouças e 9 de Julho, com um investimento de R$ 12 milhões. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo