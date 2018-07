Jardins terá base fixa e monitoramento por câmeras

A iniciativa é semelhante à existente na Chácara Klabin, também na zona sul. Ali, as ruas são vigiadas por câmera de segurança instalada na base na Praça Manuel Pedro Pimentel.

A vontade de trazer uma estrutura fixa para os Jardins começou a aumentar no ano passado, quando o diretor da AME Jardins, João Maradei, a convite do então comandante da PM, coronel Álvaro Camilo, foi visitar a base da Chácara Klabin. "Voltei de lá com essa ideia e começamos a procurar recurso para a base se tornar realidade. Aqui temos shoppings, agências bancárias e lojas de decoração, passa muita gente."

Segundo Maradei, o primeiro passo foi dado recentemente, quando a corporação aprovou a proposta. "Agora, a própria PM é que deve solicitar licença na Prefeitura para o uso da Praça Luiz Carlos Paraná, onde a nova base será construída", diz.

No local, a intenção é que três PMs trabalhem por turno. Uma das câmeras tem endereço certo: será na Avenida Brasil. "A nossa preocupação é prevenir crimes como roubo a pedestres."

Quando ficar pronta, a estrutura "terá estilo". Segundo Maradei, as primeiras "pinceladas" foram dadas pelo arquiteto Ruy Ohtake. "Ele topou nos ajudar gratuitamente."

A expectativa é positiva. Para Camilo Cristofaro, presidente da Associação de Moradores da Chácara Klabin, a criminalidade no bairro caiu significativamente. "O crime aqui é zero", diz.

O capitão Cleodato Moisés, porta-voz da PM, confirmou na quinta-feira que a corporação aceitou a proposta. "Mas a Prefeitura será consultada", afirma. A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras informou que até sexta-feira não havia recebido pedido. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo