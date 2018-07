Jardins testam coleta de lixo mecanizada

A implementação da coleta seletiva na cidade é discutida desde 1997, mas nunca se concretizou. Segundo os atuais contratos de limpeza urbana, licitados em 2003, deveria estar funcionando desde 2008, mas o prazo ficou para 2014, após alterações na gestão de José Serra (PSDB), em 2005.

Depois de tantas ida e vindas, a Loga se comprometeu a antecipar o prazo. Agora, pela primeira vez, uma lista com os locais que devem estrear o sistema foi divulgado. Eles ficam dentro de um perímetro delimitado pelas Avenidas 9 de Julho, Paulista, Rebouças e a Marginal do Pinheiros. As informações são do Jornal da Tarde.