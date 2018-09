Jataís herdadas e bem viajadas

A paranoia já tinha começado. E, embora as três caixinhas estivessem bem acomodadas no porta-malas, fiquei o tempo todo apreensiva. E se fossem mais espertas do que supúnhamos, fizessem buraquinhos na caixa e fugissem? E se um certo zum-zum-zum ficasse audível e o ônibus precisasse parar? Chamariam a polícia para vistoriar o bagageiro e eu seria presa? Crime ambiental, inafiançável.

Tantas horas de paranoia, mas chegaram bem. Na primeira semana estranharam a direção do vento, os caminhos que levavam às flores e os esconderijos do pólen. Furaram todos os botões de ipomea da vizinha, ignoraram as flores de manjericão e passaram batidas pelas flores de feijão. Hoje, trabalhadeiras, polinizam tudo - o feijão mangalô produz como nunca. Ainda fazem zum-zum-zum e mel. E que mel! Ácido, fluido, floral. Alquimista nenhum sabe fazer. Por esse mel, faria tudo de novo.