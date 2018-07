Jato executivo sai da pista e cai na Baía de Guanabara

Testemunhas disseram que o avião retornava ao aeroporto porque tinha sofrido de instabilidade no ar logo após a decolagem. Depois de tocar o solo, a aeronave Learjet 55 atravessou toda a extensão da pista até passar pela cabeceira e cair na água.

Uma lancha do Corpo de Bombeiros posicionada próxima à cabeceira da pista foi acionada e rapidamente resgatou as três pessoas a bordo do avião, de acordo com testemunhas que viram o salvamento. Segundo elas, a aeronave entrou na água sem impacto e ainda estava na superfície no momento do resgate.

"O avião subiu, ficou um tempo no ar, e depois voltou. Na hora de pousar parece que o freio não funcionou e ele foi direto dentro da água", disse o guardador de carros Messias dos Santos, que contou ter acompanhado todo o incidente.

Os três tripulantes, o piloto, co-piloto e um funcionário da Ocean Air, saíram caminhando da lancha de resgate dos Bombeiros e foram encaminhados para avaliação médica, segundo as testemunhas e a companhia aérea.

"A Ocean Air Táxi Aéreo informa que na manhã desta quinta-feira, a aeronave Learjet 55, prefixo PT-LXO, de sua propriedade, deslizou na pista quando pousava no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, caindo de baixa altitude nas águas da Baía da Guanabara", disse a empresa em nota.

"Os três tripulantes foram resgatados sem ferimentos e encaminhados para avaliação médica, com acompanhamento da empresa."

Os próprios bombeiros que resgataram as vítimas começaram a amarrar a aeronave para tentar retirá-la da água. Dois rebocadores foram levados ao local para içar o jato, que teve seu bico danificado no acidente.

"A Infraero esclarece que está empenhada, junto com a empresa aérea e o Corpo de Bombeiros, em apoiar a retirada do equipamento do local", disse a estatal responsável pelos aeroportos do país em comunicado.

O acidente causou o fechamento do Santos Dumont por quase uma hora, entre 9h33 e 10h31. Ao menos 20 voos foram cancelados e outros quatro foram transferidos para o Aeroporto Internacional do Galeão enquanto a pista do Santos Dumont permaneceu fechada para pousos e decolagens.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) vai iniciar uma investigação para determinar as causas do acidente, e a própria companhia aérea informou que fará uma avaliação própria do ocorrido.

(Por Pedro Fonseca)