Javalis são apreendidos em área protegida do Rio

O criadouro ilegal Yacan Alto-Agronegócio Ltda., situado ao lado do Parque Estadual dos Três Picos, trazia sérios riscos ambientais para o ecossistema da região. Como não existem predadores naturais dos javalis, os animais poderiam comprometer a rica biodiversidade local se invadissem áreas verdes protegidas.

"Era uma bomba biológica. Os javalis iam acabar com o Parque Estadual dos Três Picos, que é a maior unidade de conservação do Estado do Rio de Janeiro", afirmou o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Minc. "Estamos em uma área de proteção ambiental de Macaé de Cima, e o empreendimento estava funcionando sem a licença ambiental do Ibama e do Inea, sendo uma atividade totalmente ilegal."

A operação foi considerada muito complexa pelo coordenador da Coordenadoria Integrada de Combate aos Crimes Ambientais (Cicca). Os javalis são uma espécie muito agressiva. Para apreendê-los, os policiais militares montaram cercas para criar corredores até os caminhões. Para atrair os animais, colocaram ração dentro dos veículos. Todos os javalis serão encaminhados para um abatedouro certificado pelo Ibama, no interior de São Paulo.

Posteriormente, suas carnes serão embaladas a vácuo para serem doadas para restaurantes populares e comunidades carentes pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos. O proprietário do criadouro vai responder por crime ambiental.

As informações são da Secretaria do Meio Ambiente.