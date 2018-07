JBS anuncia incorporação de unidades e aumento de capacidade

Segundo comunicado enviado ao mercado, com a operação a companhia passará a ter uma capacidade total de abates no Brasil de aproximadamente 26 mil animais por dia.

A JBS informou ter arrendado cinco unidades de abate e desossa no Estado do Mato Grosso, nos municípios de Juara, Alta Floresta, Colider, Cuiabá e São José dos Quatro Marcos. As duas últimas pertencem ao grupo Quatro Marcos, que está em recuperação judicial.

"A integração destas unidades, que são habilitadas para exportar para os principais mercados do mundo, fortalece a posição da companhia no Brasil", informou a JBS no comunicado.

Segundo a empresa, a unidade de São José dos Quatro Marcos tem capacidade de produzir uma linha de enlatados e carnes pré-cozidas, enquanto as instalações de Juara e Colider também fazem biodiesel a partir do sebo.

"(Isso) marcará a entrada da companhia neste setor que vem crescendo no Brasil", disse a JBS sobre a produção de biodiesel.

A JBS possui uma capacidade global de abate de 73,9 mil cabeças/dia, com operações em 25 plantas industriais em 9 Estados brasileiros, 6 plantas em 4 províncias argentinas, além de 16 plantas nos EUA, 10 na Austrália e 8 na Itália.

