JBS confirma emissão de bônus de US$700 mi

Mais cedo nesta quarta-feira, o IFR, serviço de informações financeiras da Thomson Reuters, já havia informado que a companhia elevou o valor do bônus para 700 milhões de dólares, ante 400 milhões de dólares, com 100 milhões de dólares seguindo para a sede do JBS e 200 milhões de dólares para o pagamento de dívidas.

"A companhia optou por expandir o montante inicialmente previsto de 400 milhões de dólares para 700 milhões de dólares devido à forte demanda, que superou 3,7 bilhões de dólares, em um claro sinal de confiança do mercado", afirmou a JBS, em comunicado ao mercado.

A companhia disse, ainda, que com esta emissão completa o processo de rebalanceamento de sua dívida, iniciado em maio de 2011, que trará reduções de custos de 200 milhões de dólares por ano.

Os recursos desta emissão serão utilizados para liquidar dívida de curto prazo, que possui custo financeiro mais alto e também melhorar o perfil de endividamento do JBS.

(Por Juliana Schincariol)