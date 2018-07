JBS e fundos de pensão criam empresa de reflorestamento

A J&F Holding, controladora da JBS S/A, anunciou ontem mais um passo na diversificação dos negócios, com a criação de uma empresa de reflorestamento de eucalipto para fins comerciais, a Florestal Brasil. A empresa nasce com um capital de R$ 1,1 bilhão e terá como sócios os fundos de pensão Petros, da Petrobrás, Funcef, da Caixa Econômica Federal, e a MCL Empreendimentos, empresa do ramo de propriedades rurais. Cada um dos sócios terá participação de 25% na nova empresa.

O presidente da JBS Friboi, Joesley Batista, afirmou que o novo empreendimento é de baixo risco, já que as empresas brasileiras estão crescendo rapidamente, mas a disponibilidade de madeira para fins energéticos não se expande no mesmo ritmo. "Considerando que existe o risco de um apagão florestal no Brasil, percebemos que esse seria um bom segmento para investir", afirmou.

A nova empresa começa com um viveiro de eucalipto em Andradina, no interior de São Paulo, com capacidade para produzir 6 milhões de mudas por mês. A primeira colheita de árvores está prevista para 2014 e parte da produção, em torno de 20%, deverá ser usada para abastecer as caldeiras das unidades de abate e processamento de carne da JBS. O excedente de madeira será colocado à venda no mercado para empresas que utilizam lenha como biomassa ou para produção de celulose. Está prevista a criação de 2 mil empregos diretos.

O modelo de negócios da Florestal Brasil prevê a administração de 335 mil hectares de terras nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Desses, 76 mil hectares pertencem à empresa, e 152 mil hectares estão localizados em áreas de preservação permanente de terceiros. A expectativa dos sócios é que a empresa terceirize o plantio de árvores para agricultores que precisam fazer compensações ambientais e que não disponham de terras para isso.

CRÉDITOS DE CARBONO

Além disso, a Florestal Brasil vislumbra também aferir receita com a venda de créditos de carbono no mercado internacional, especialmente em bolsas voluntárias de carbono, onde atualmente a tonelada de CO2 é negociada em torno de US$ 15 a US$ 20. Cada hectare de eucalipto retira 12,5 toneladas de carbono da atmosfera por ano.

"O próximo passo é a certificação dessas áreas, para que possamos negociar os créditos de carbono no mercado", afirmou Mário Celso Lopes, presidente da Florestal Brasil. Lopes não soube estimar a receita prevista com créditos de carbono. "Mas esperamos chegar a um faturamento de US$ 1 bilhão em 2014, já que essa é a primeira iniciativa brasileira de florestas plantadas em larga escala, para atender a vários setores da economia, não só o de papel e celulose."

FUNDOS DE PENSÃO

Do ponto de vista de dois dos maiores fundos de pensão do Brasil, o investimento é considerado de baixo risco e retorno satisfatório. A estimativa é de que, para cada R$ 5 investidos, o retorno previsto é de R$ 20.

"É pouco provável que nos próximos 30 anos o mundo não precisará de madeira. Esse é um investimento que estamos fazendo com segurança", afirmou Guilherme Lacerda, presidente do Funcef. Ele ressaltou que o investimento dos fundos de pensão brasileiros no segmento florestal está atrasado. Lacerda citou como exemplo a aplicação de US$ 1,2 bilhão em florestamento no Brasil feito por um fundo americano. A Florestal Brasil marca o primeiro investimento direto de fundos de pensão em plantio de florestas.

COLABOROU ALEXANDRE INACIO