JBS pode vender três frigoríficos na Argentina--fonte

A fonte, que preferiu não se identificar, afirmou que o anúncio foi realizado pelo secretário de Comércio Interior argentino, Guillermo Moreno, durante uma reunião que teve na sexta-feira com diretores dos principais frigoríficos do país.

Um porta-voz do grupo JBS, que controla a Swift, entre outras empresas, preferiu não comentar o assunto mediante consulta da Reuters.

Atualmente, as instalações que poderiam ser vendidas, situadas em Pontevedra, Berazategui e San José, estão trabalhando de forma parcial, diante da redução dos rebanhos bovinos, que provocou uma alta no preço do produto e fez o governo limitar as exportações.

Diversos frigoríficos atravessam dificuldades pela queda nas atividades, e o governo se viu obrigado a conceder subsídios a muitos trabalhadores suspensos.

Os produtores rurais acusam as intervenções oficiais no mercado da carne pela queda do rebanho. As prolongadas secas que o país viveu nos últimos anos também foram muito prejudiciais ao setor.

(Por Nicolás Misculin)