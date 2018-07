JBS reclama de falta de acesso a dados O frigorífico JBS negou que tenha descumprido normas de sustentabilidade. O Ministério Público Federal diz que 2.242 animais comprados pela JBS vieram de 13 propriedades embargadas pelo Ibama. O JBS alega que as compras de matéria-prima realizadas nessas fazendas ocorreram "em datas anteriores à inclusão das propriedades na lista de restrições do órgão público". O frigorífico também afirma que "não obteve acesso ao banco de dados ou lista de propriedades ilegais dos órgãos competentes, mesmo após diversas solicitações". / AFRA BALAZINA, COM AGÊNCIAS