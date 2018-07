JBS tem prejuízo líquido de R$53,5 mi no 4o trimestre de 2008 O JBS, grupo com maior capacidade de abate de bovinos do mundo, teve prejuízo líquido de 53,5 milhões de reais no último trimestre de 2008, ante perda de 136 milhões de reais um ano antes. O balanço, divulgado na madrugada de sexta-feira, mostrou ainda que o Ebtida (lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização) foi de 265,9 milhões de reais, superior aos 94,8 milhões de reais de igual trimestre de 2007. A margem dobrou no período de 1,4 para 2,8 por cento. Em mensagem, o presidente da companhia, Joesley Mendonça Batista, destacou a redução do crédito no último trimestre de 2008 e as incertezas sobre os efeitos da crise global. "Acreditamos que o ano de 2009 recomenda cautela. Continuaremos a fazer uma gestão financeira conservadora com o objetivo de preservar os resultados e proteger nosso caixa com maiores exigências sobre os investimentos", afirmou. "Entendemos que assim estaremos preparados para promover ajustes quando necessário e aproveitar oportunidades de investimentos." (Por Daniela Machado)