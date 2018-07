JBS vai separar Vigor e listá-la na Bovespa

Por meio de uma oferta de permuta, os acionistas do JBS poderão trocar parte das ações que possuem do frigorífico por papéis a serem emitidos pela Vigor.

"A administração da JBS considera que, por ser a Vigor sua subsidiária integral e não uma sociedade independente, o mercado não consegue perceber seu real valor no escopo de ativos da companhia", informou o frigorífico em fato relevante nesta quinta-feira.

"Além disso, a indústria de lácteos costuma ter múltiplos de negociação superiores aos da indústria de processamento de carnes. Por esses motivos, a companhia entende que a realização da oferta trará valor à totalidade de seus acionistas", acrescentou.

Laudo de avaliação da Vigor preparada pelo Bradesco aponta valor patrimonial por ação da empresa de 11,91 reais em 20 de janeiro de 2012. Pelo método de fluxo de caixa, o preço fica entre 11,35 e 12,48 reais.

O valor da troca será definido em nova reunião do Conselho de Administração, antes da publicação do edital da oferta de permuta.

Quando divulgou seu resultado do terceiro trimestre de 2011, em meados de novembro passado, o JBS destacou o forte crescimento visto nos últimos meses na unidade de lácteos, com expansão acima de dois dígitos.

"Vemos no segmento de lácteos um mercado com grandes oportunidades e temos planos para 2012 que serão importantes para garantir e elevar nossa presença nele. No momento oportuno essas estratégias serão anunciadas", disse na época o presidente-executivo da companhia, Wesley Batista.

A Vigor teve prejuízo de 7,6 milhões de reais em 2011, revertendo o lucro de 57,2 milhões de reais no ano anterior. A receita líquida anual foi de 1,2 bilhão de reais, alta de quase 20 por cento.

Segundo o JBS, a Vigor terá uma estrutura corporativa própria e independente, com novo Conselho de Administração e diretoria. O presidente-executivo será Gilberto Xandó e a companhia será listada no Novo Mercado da bolsa paulista.

O JBS assumiu a Vigor após a associação com o grupo Bertin, anunciada em setembro de 2009, que era dono da empresa de laticínios. Além da marca Vigor, o JBS é proprietário de marcas como Leco, Faixa Azul e Danúbio.

(Por Cesar Bianconi)