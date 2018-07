Jean afirma que empate será bom resultado para o Palmeiras em BH

O Palmeiras embarcou para Belo Horizonte nesta terça-feira para o jogo com o Atlético-MG cercado de festa pela torcida e com um sentimento menos eufórico por parte do elenco. Antes da viagem, o lateral-direito Jean afirmou que mesmo um empate no estádio Independência, na quinta, pode ser considerado um resultado positivo para a equipe, que tenta confirmar nas rodadas finais o título do Campeonato Brasileiro.

"Com certeza (o empate) é um grande resultado, jogando contra uma equipe tão qualificada, um elenco que tem o Atlético-MG, com grandes nomes. Não podemos sair daqui com a obrigação somente dos três pontos", disse o lateral. Restam quatro partidas para o fim da competição. O Palmeiras tem seis pontos a mais do que o Santos, o segundo colocado na tabela.

Para Jean, essa vantagem considerada confortável é o que permite ao time se satisfazer com um empate na capital mineira. "O mais difícil conseguimos, que foi abrir seis pontos de vantagem. Agora é trabalhar com ela, saber usar. É um momento como esse que pode ser a nosso favor. Se voltar com empate, não é um resultado ruim", comentou.

A equipe viajou para Belo Horizonte com bastante festa na saída de São Paulo. Torcedores lotaram o saguão do aeroporto de Congonhas para demonstrar apoio aos jogadores com bandeiras, gritos, faixas e sinalizadores. O clube não conquista o Brasileiro desde 1994 e pode ser campeão até mesmo já no domingo, de acordo com a combinação de resultados das partidas de quinta e do fim de semana.

"Temos de ter consciência que qualquer tipo de resultado que venha a acontecer não pode tirar nosso foco maior, nossa concentração, nossa alegria", afirmou o titular do técnico Cuca.