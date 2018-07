Jean não joga e time vai atuar no 4-3-3 Vanderlei Luxemburgo foi obrigado a alterar seus planos a poucas horas de enfrentar o Atlético-MG, amanhã, às 18h30, no Mineirão. A sua intenção era promover a estreia de Jean, mas o atacante não conseguiu superar desconforto muscular e foi cortado da viagem a Belo Horizonte. O técnico vai então armar o time santista com três volantes - Emerson, Germano e Rodrigo Souto - e Robson e Madson vão fazer companhia a Kléber Pereira no ataque.